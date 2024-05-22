高市男子撞護欄身亡 家屬擬提國賠

高雄市前鎮區新生、新衙路口3月19日發生死亡車禍，議員吳銘賜質疑環境照明不足，紐澤西護欄也被人刻意移動，影響交通安全。圖／吳銘賜服務處提供 高雄市前鎮區新生路3月19日晚間發生機車撞護欄事故，25歲陳姓男子死亡，議員追查，馬路上的紐澤西護欄放置多年，欠缺夜間照明與交通指引，經調閱Google街景圖，質疑滯洪池施工廠商為求出入方便，擅將護欄前挪10公尺，家屬指控市府及高公局涉過失致死，將提國賠。市長陳其邁說，將由秘書長邀相關局處及廠商與家屬協商，不會迴避該負責任。

3月19日晚間8時40分許，陳姓男子沿新生路回小港，行駛新生高架橋西側商港區通道，在新生路與新衙路口，撞上高雄港聯外高架橋通道的紐澤西護欄，送醫不治。2月29日晚間，宋姓男子騎機車，也在這條通道撞護欄受傷。

議員吳銘賜指出，他調閱2017年、2020年與2024年3月20日街景圖，護欄被人往前挪動10公尺，明明漁港路也可以走，為何工程車非要從新生路出入，水泥護欄像銅牆鐵壁，撞上去沒死也半條命，事發至今廠商毫不關心。

死者父親控訴說，護欄推移後緩衝空間變小，從斜放變成與車行方向垂直，也沒有反光板及警示燈，白天都看不清楚何況晚上，公務人員怠惰不作為，已委託律師提出訴訟及國家賠償。

水利局回應，市府已重整緣石封閉道路，並加強交通號誌及警示，避免再有車輛誤入。高雄市警局交通大隊表示，全案已進入司法程序，警方暫不能初判肇因，待司法機關調查後認定後再追究責任。