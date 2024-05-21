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影／康橋中學校車又出事！打滑跨越車道撞文山隧道...畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

寧姓男子是康橋中學校車司機，今天晚上6點多開車載學生要回家，孰料行經文山隧道北側出口，因天雨路滑失控打滑，車輛直接撞上隧道壁，所幸並未翻車，車上3名學生輕微擦挫傷，有2人送醫。

稍早監視器畫面曝光，只見校車在隧道內明顯打滑、跨越車道飄移，左側車輪一度懸空，但最後車輛穩住，停在隧道出口處，場面驚悚。

警方指出，今天晚上6點3分獲報，有一輛校車沿信義快速道路南往北行駛至近文山隧道北側出口處，因失控自撞隧道壁，趕抵發現車上有學生8人、駕駛1人，有3名學生受輕傷，均沒有生命危險，協助2名送醫救治、1名未就醫。

校車司機寧男（60歲）警詢時稱，開車要載學生回家，開到一半突然打滑，自己也無法控制，對事發很抱歉。今年3月間，康橋校車同樣在文山隧道打滑，更因此翻車，造成至少15人受傷，新北市教育局表示，康橋國際學校連續2次發生校車意外，除嚴斥校方罔顧並危及學生安全外，並要求提出檢討與改善措施，否則最重處不排除停招處分。

康橋校車今天晚上行經文山隧道，因打滑自撞隧道壁，造成車上3名學生受傷；這次康橋校車今年第二次發生校車意外，新北市教育局要求提出檢討與改善措施。記者翁至成／翻攝
康橋校車今天晚上行經文山隧道，因打滑自撞隧道壁，造成車上3名學生受傷；這次康橋校車今年第二次發生校車意外，新北市教育局要求提出檢討與改善措施。記者翁至成／翻攝
康橋校車今天晚上行經文山隧道，因打滑自撞隧道壁，造成車上3名學生受傷；這次康橋校車今年第二次發生校車意外，新北市教育局要求提出檢討與改善措施。記者翁至成／翻攝
康橋校車今天晚上行經文山隧道，因打滑自撞隧道壁，造成車上3名學生受傷；這次康橋校車今年第二次發生校車意外，新北市教育局要求提出檢討與改善措施。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下康橋校車打滑瞬間。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下康橋校車打滑瞬間。記者翁至成／翻攝

失控 校車

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