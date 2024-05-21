一處誤會…新生醫護專校專車國道拋錨 逾30名學生竟走上路肩
桃園市私立新生醫護管理專科學校的載運學生專車今天下午5時20分，車上載有30多名學生放學，自龍潭北上行經國3轉國2往國1至南崁地區，不料該輛學生專車在國3北上57.9公里處，疑似故障突然熄火，學生竟下車沿著國道路肩北上走路，行駛外側車輛看到學生走路肩紛紛閃避，險象環生，網友PO網熱議批評，國道警方表示，將通知相關人員說明，並研議依違反高速公路及快速公路交通管制規則告發處分。
國道警方表示，新生醫護專校這輛學生專車行經國3北上57.9公里處，疑因車輛故障後停至路肩，張姓司機為避免二次事故，請車上學生先下車至車輛前方或草叢等安全處所等候，因司機患有疾病，與學生溝通不良，引發誤會往前行走，隨後故障排除重新將學生引導回車內駛離，幸未釀意外，國道警方將通知相關人員到案說明，研議依違反高速公路及快速公路交通管制規則，禁止乘客上下國道相關規定開單處分。
新生醫護專校表示，該校這輛學生專車自學校出發，載運蘆竹南崁地區學生返家，該車自國3龍潭交流道北上，行經國3轉國2至國1南崁交流道，在南崁地區放學生下車，不料該車在國3 北上57.9公里處，司機通報水箱故障熄火，由於司機最近喉嚨開刀，無法講話，擔心後方可能被大貨車二次追撞，影響學生安全。
司機透過手機通知學生先暫行下車至專車前方聚集，不料學生誤為司機要他們下車往前走路，紛紛下車沿路肩北上，司機隨後接到遊覽車公司指導重新將水箱降溫啟動，才緊急往前開車及叫學生上車，並載運至國1南崁交流道後，由另一輛遊覽車接駁學生返家，目前學生都安全回家。
不過學生在國3下車走路肩北上情形，被途經行車車輛發現將影片PO在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」社群，引起網友熱議批評，網友說，「學生不應待在車上嗎」、「走在國道不危險嗎」。許多學生家長接到消息，情急之下，也氣得指責校方和司機疏忽，新生醫護專校表示，校方向家長解釋，明天將找遊覽車公司會商要求「絕對不能讓學生在國道下車」。
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