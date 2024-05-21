又是文山隧道！康橋校車2個月前才翻覆 這回自撞2學生受傷送醫

康橋國際學校3月才發生校車翻覆事件，沒想到今晚又再次於文山隧道發生車禍，自撞山壁，造成現場2人受傷送醫。校方表示，初步確認車上8生2位受輕傷，已送北醫治療；新北教育局強調，其餘6名學生安全無礙，也派車接駁，後續詳細情況有待進一步釐清。

康橋國際學校說明，秀岡校區交通車南港A線（369-WW）駕駛傍晚5時56分回報，於信義快速道路文山隧道內不明原因打滑，發生車輛碰撞隧道內左側狀況；車上共8生，現場初步確認其中2位學生受輕傷，兩位受傷學生於晚間6時20分由交通隊協助載至台北醫學院就醫。

康橋國際學校指出，其餘6位學生與駕駛於現場等待救護人員，後續救護人員檢傷若無問題之學生，將安排由已到現場準備的接駁車後續載回原站點，車禍詳細情況有待警方調查釐清。

教育局表示，晚間已接獲通報，經確認為康橋中學校車接送學生放學返家，初步了解車上共有8學生、1名駕駛；據回報，意外現場緊急疏散無人受困，目前獲報傷者共2名受傷（1名手部受傷，1名鼻子撞傷）於北醫就醫，皆意識清醒，其餘6名學生安全無礙。