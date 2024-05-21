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詐團車手被查獲沒收押 1個月後又取款600萬落網

中央社／ 南投縣21日電

23歲林姓男子當詐騙集團車手，4月在某縣市被警方查獲，1個月後又在南投市取款時落網，警方查扣詐騙贓款600萬元及1台點鈔機，全案詢問後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

從事正當職業的南投縣47歲董姓男子誤信投資廣告，依網路平台教學課程操作後，陸續以面交方式交給詐騙集團新台幣600多萬元，董男想了結獲利出場，卻無法取回投資款，驚覺可能受騙，因此報案配合警方約車手假裝再交付600萬元投資，設局助警方逮捕車手。

南投縣警察局南投分局今天下午透過新聞資料指出，半山派出所昨天獲報，所長林靖崴立即指派員警隔天到面交地點埋伏，23歲林姓車手今天中午依約到場，員警見時機成熟立刻現身逮人，並查扣這筆詐騙贓款600萬元整，員警盤查發現林姓車手竟隨車攜帶點鈔機。

警方指出，林男4月15日在外縣市被查獲、交保，1個多月後又當車手落網，持續詐騙讓員警感慨又搖頭，全案詢問後依涉犯刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦，持續溯源追查，也呼籲民眾不要輕信網路投資廣告，相約面交現金幾乎是詐騙。

南投縣 詐騙集團 車手

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