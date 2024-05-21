台南替代役男15日遭槍擊受傷 警逮6名嫌犯起出霰彈槍、改造手槍

台南市歸仁警分局余姓替代役男疑因友人債務糾紛，15日凌晨遭槍擊肩膀受傷，警方在昨天總統賴清德就職前陸續查獲6名嫌犯、1把霰彈槍及2把改造手槍，今天宣布破案，關係人役男依獎懲規定處理。

余姓替代役男當時坐在車內，子彈從後側貫穿右肩，隔天上班時並未主動告知遭槍擊，忍痛到下午同時段服勤員警「發現他精神恍惚且似有受傷，詢問後才坦承」

警方表示，遭槍擊余姓男子是替代役男，今年5月6日剛撥交歸仁分局，5月14日下午5點勤務結束。歸仁分局已依「替代役男獎懲辦法」陳報上級主管機關處理。

歸仁分局副分局長徐百瑄表示，案發當天凌晨這名替代役男與3名友人坐在路旁車內，突遭3輛轎車包夾、並遭槍擊4發，車內4人僅余姓男子右側肩膀受傷。

警方調閱各路口監視器影像鎖定涉案車輛，先於5月16日凌晨在安平區攔查其中涉案車輛並逮捕車上涉案蔡姓、林姓男子，施姓犯嫌等4人當天下午持涉案霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆主動到歸仁分局說明。