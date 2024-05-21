新北男子獨自攀登觀音山 身體不適報案獲救

新北市1名54歲男子，今日中午獨自前往五股觀音山，登山途中突感不適暈倒，醒來仍四肢發麻，立刻打119求救並利用登山APP告知位置，消防局派遣15人入山，下午2時30分直接在登山步道找到人，協助平安返家休息。

當時他說，在等待救援過程中，身體狀況已經好轉，最後由消防隊員陪同走下山，婉拒就醫返家休息。新北市消防局第二大隊提醒，從事登山活動應注意以下事項：

1、評估體能與經驗，選擇適合路線。 2、應事先查詢出發當日天氣預報，並準備合適的衣物與裝備。 3、結伴同行，勿獨自登山。 4、迷路或受困時應保持冷靜，勿慌張，留在原地等待救援。手機若有訊號，可撥打110或119求救，依指示提供位置，若無訊號，依然應留在原地等待救援，並利用哨子、反光板等裝備發出求救訊號。