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命大！彰化女工人從工地9樓墜落 幸好摔在3樓鐵板受輕傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市瑞陽街某大型建案工地，今天上午10時51分許發生工安意外，一名女工人從9樓墜下，幸好工地有防護設施，落在3樓鷹架三角架鐵板上，只受到擦傷，送醫救治，工安意外原因由勞工檢查單位調查中。

彰化縣消防局接獲此一工安意外後，立即調派救護車趕到現場，這名女工人倒臥在 3樓鷹架外，意識模糊，左上臂疑似封閉性骨折、雙腳擦傷，護人員接觸後給予頸圈及長背板固定、骨折固定、給氧、清洗傷口、包紮止血等適當處置，隨後將她送往至彰化基督教醫院進行救治，由於她的先生也在工地，陪同就醫，到院後，恢復意識。

彰化縣政府勞工處表示，此一工地發生工安意外，並有人員受傷，已要求工地主任依規定通報勞動部勞動力發展署中彰投分署，並派員到現場檢查，防止類似意外再發生。

彰化市瑞陽街某建案工地，今天上午10時51分許發生工安意外，一名女工人從9樓墜下，幸好落在3樓鷹架三角架鐵板上，受到輕傷，送醫救治。圖／警方提供
彰化市瑞陽街某建案工地，今天上午10時51分許發生工安意外，一名女工人從9樓墜下，幸好落在3樓鷹架三角架鐵板上，受到輕傷，送醫救治。圖／警方提供
彰化市瑞陽街某建案工地，今天上午發生工安意外，一名女工人從9樓墜下，幸好落在3樓鷹架三角架鐵板上，救護人員上去搶救，受到輕傷，送醫救治。圖／警方提供
彰化市瑞陽街某建案工地，今天上午發生工安意外，一名女工人從9樓墜下，幸好落在3樓鷹架三角架鐵板上，救護人員上去搶救，受到輕傷，送醫救治。圖／警方提供

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