中捷傳隨機砍人 凶嫌父認「做不好」焦急北上：兒錯了、對不起受傷3人

台中捷運今上午11點多驚傳砍人案，20歲洪姓嫌犯家住屏東，他的父母親今獲悉後，母親已向任職單位請假北上，父親在屏東開整復所，下午也緊急拉下鐵門貼出休息告示，洪父焦急的說，兒子成年了，兒子做錯事了，他擔心是被傷害另3人情況。

台中捷運發生砍人案，洪姓嫌犯有改姓名，原本從父姓，後來改跟母親姓，洪父說，他育有2子，大兒子後來跟媽媽姓，家庭環境正常。他也是剛剛才知道兒子發生事情，先趕來店內跟客人說要休息，他要趕去台中。

跟大兒子有聯繫嗎？洪父說，「很多事情我沒有辦法，比較少聯絡，他都在實習」。洪父說，他的孩子不重要，重要的是受傷的那3人。兒子已成年了，18歲要為自己事情負責，身為他的父母親，只能先上去幫忙看那受傷的3人，這3人不應該是他們受傷，「我做父親的做不好」。

洪父說，「我的兒子做錯了，真的做錯了」，他關心是那3個受傷的人，那3人沒有錯，他對不起那受傷的3人，他當爸爸媽媽是要上去跟3個小孩賠罪。

洪父的店的拉下鐵門，貼上店休一周公告。