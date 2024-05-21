多次臨檢未違法！竹縣女警傳下海 養生館隔壁竟是未來警局交通隊

新竹縣竹北警分局一名潘姓女偵查佐，遭爆料在護膚養生館兼差震驚警界。據了解，該養生館位於新竹市經國路上，地點位於正在興建的新竹市警察局交通隊專屬辦公廳舍旁。也因旁邊就是未來警察頻繁出入的地點，該養生館後來曾經多次轉手，1年前曾經停業半年多，去年11月再轉手、改名後再度開業，營業登記為養生會館，今年警方曾多次臨檢，皆未查獲違法。

據知情人士還原，原先是竹市警一分局5日10日到該養生館執行例行臨檢勤務，並盤查、抄登現場人員資料，由於現場並未有通緝、未成年人士，也查無不法，警方查證身分後隨即離去，更不知有警察在現場，直到17日竹北分局發文至警一分局要求提供資料，才調閱當天臨檢表等資料。

新竹市警察局表示，針對媒體所載竹縣女警涉足場所，竹市警察局第一分局已長期追蹤該場所，經查去年共臨檢8次、今年迄今臨檢6次，為防不當風氣蔓延，未來將加強取締、遏止違法情事發生。

竹北警分局長張世儒表示，今天凌晨已緊急通知潘姓女警到分局驗尿，釐清是否有吸毒情事，不過採檢結果都為陰性，但因查證有涉足出入護膚館，現已將她調離並記大過，若查證屬實有下海兼差，將直接汰除警職。

竹北警分局說明，潘姓女警平時工作表現平平並不差，且與同事相處十分活潑，就連資深刑警都不相信潘姓女警吸毒，直言「不可能」，但是否有兼差下海，因護膚店業者未配合提供監視器，仍無法釐清潘姓女警究竟為何出現在護膚店內。