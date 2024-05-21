快訊

中捷砍人案正義馬尾哥血流滿面 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

港男跨境運毒桃機遭逮 大提琴內藏價值千萬大麻花

中央社／ 桃園機場21日電

航警局今天表示，從事電梯維修工程師的香港歐陽姓男子，佯裝成音樂家替販毒集團運毒，在桃園機場被查獲，警方在大提琴內搜出市值新台幣上千萬元的大麻花，全案移送法辦。

警政署航空警察局今天向媒體表示，3月間與財政部關務署台北關在桃園國際機場查獲香港籍歐陽姓男子運毒。

航警局表示，21歲香港籍歐陽姓男子3月11日自泰國曼谷搭機來台時，由於託運行李影像可疑，航警局及台北關在歐陽姓男子領取行李要通關時攔查，從託運的大提琴中查獲夾藏的第二級毒品大麻花共計10.162公斤，市值新台幣上千萬元。

警方調查，歐陽姓男子在香港從事電梯維修工程師，月薪約港幣3萬元（近新台幣12萬元），但因沉迷於股票、投資失利欠債，在友人引薦下進行高報酬的帶貨工作，先是至販毒集團上游指定的泰國飯店帶取夾藏毒品的大提琴後才搭機來台。

警方表示，全案在偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，後續經裁定羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園機場 歐陽 香港

延伸閱讀

澳洲婦運毒遭押家屬喊「搶救」 桃檢：她有委任律師辯護

夫妻受困停車場電梯 警員到場及時協助救援脫困

船長走私上噸毒品市價逾11億元 南檢聲請拍賣運毒遊艇獲准

影／貪圖台幣60萬藏毒闖關 加籍女子桃機落網依法起訴

相關新聞

影／嚇慘！紅衣陌生男捷運中山站無故踹女吼：你為什麼打亂我人生

一名持悠遊卡愛心卡進站的男子，5月19日下午6時許，突然在捷運中山站內涉無故攻擊25歲女子，不僅腳踹女子2下，還拿雨傘槌...

馬來西亞軟糖輸台藏市值2千萬海洛因 癌末兩男收貨被抓

販毒集團在馬來西亞將海洛因夾藏軟糖包裝，寄空運包裹來台，海關攔獲3.7公斤海洛因。刑事局查獲莊姓男子等8人，其中2人癌症...

影／新北女騎士闖紅燈遭貨車撞飛犁田 行人目擊嚇得倒退嚕

新北市60歲韓姓婦人日前騎車經過中和區建六路口時，疑因未注意前方建三路口號誌已為紅燈，竟未減速直接闖越，被行駛在建三路上...

愛車險遭法拍！人在台中車給老婆開 欠繳521筆、16萬路邊停車費

基隆49歲張姓男子擁有1輛出場4年的中華菱利廂型車，由於他在台中工作，將車給基隆開店的妻子使用，張妻每次路邊停車，都沒有...

擱來亂！高雄怪男今又爬轎車坐車頂 這次家屬要強制送醫

高雄林姓男子1周前在小港區交通繁忙的道路，爬坐行駛中的轎車上，不料，今天清晨，他又在林園區重演爬車，坐上轎車車頂，警方找...

陸軍南測中心士官倒臥營區送醫不治 釐清原因中

陸軍南測中心陳姓士官今上午被發現倒臥在營區馬路，送醫搶救不治，軍方除報請地檢署偵辦，也組專案小組配合調查，協助家屬處理後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。