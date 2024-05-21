影／新北女騎士闖紅燈遭貨車撞飛犁田 行人目擊嚇得倒退嚕

新北市60歲韓姓婦人日前騎車經過中和區建六路口時，疑因未注意前方建三路口號誌已為紅燈，竟未減速直接闖越，被行駛在建三路上的1輛小貨車當場撞飛，韓婦滑行約5公尺後躺在地上動彈不得。救護人員到場發現韓婦僅手腳擦挫傷，經送醫後已無大礙，駕駛小貨車的陳男則未受傷，車禍肇責歸屬待警方調查。

據了解，中和警方14日下午4時許接獲報案，在中和區建三路與建六路口發生一起交通事故。警方到場後發現60歲韓姓婦人騎乘機車直行建六路，經過建三路口時未注意號誌已為紅燈直接闖越，遭行駛在建三路上的45歲陳男駕駛的小貨車當場撞上。

韓婦被撞後機車倒地，人則在地上滑行約5公尺。救護人員到場後將韓婦送醫治療。警方對雙方進行酒測發現均未喝酒，警方調閱路口監視器初步判定韓婦闖紅燈因而釀禍，確切肇責歸屬仍待警方調查。