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擱來亂！高雄怪男今又爬轎車坐車頂 這次家屬要強制送醫
高雄林姓男子1周前在小港區交通繁忙的道路，爬坐行駛中的轎車上，不料，今天清晨，他又在林園區重演爬車，坐上轎車車頂，警方找到他家人，將他強制送醫，避免在發生同樣事故。
今天上午近7時，林姓男子在林園區王公路快車道上，直奔行駛而來的轎車，駕駛人趕緊避開，但下一秒他又往隨後而來的轎車奔去，直接爬上轎車引擎蓋，坐上車頂，駕駛人趕緊停車報警。
林園警分局員警趕去，發現林姓男子已離去，報案人也表示不追究，後來有人將影像穿傳上臉書，警方才知道又是林姓男子，找到林後帶回他家，因他也不是第一次有爬車危險行為，警方聯繫衛生及消防單位，經林母同意，將他強制送醫。
林姓男子在5月14日上午自行離家，在小港區沿海三快車道，同見轎車開來就直奔轎車而去，爬上轎車引擎蓋，若無其事坐在引擎蓋上，令駕駛人傻眼。
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