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陸軍南測中心士官倒臥營區送醫不治 釐清原因中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

陸軍南測中心陳姓士官今上午被發現倒臥在營區馬路，送醫搶救不治，軍方除報請地檢署偵辦，也組專案小組配合調查，協助家屬處理後續事宜。

據知，36歲陳某服務國軍南測中心勤務連，今早7點40分因集合點名未到，經同袍發現倒臥在兵舍側方馬路，立即通報醫護人員實施心肺復甦術，並由營區救護車送醫，經搶救後仍宣告不治。

該名士官近2年表現並無異常，也未傳出感情影響等因素。所屬陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，憲兵隊已入營偵處，並報請地檢署偵辦，軍方組專案小組配合調查，全力協助家屬處理後續事宜。

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陸軍南測中心陳姓士官今上午被發現倒臥在營區馬路，送醫不治，軍方釐清原因中。圖／翻攝自Google map
陸軍南測中心陳姓士官今上午被發現倒臥在營區馬路，送醫不治，軍方釐清原因中。圖／翻攝自Google map
陸軍南測中心陳姓士官今上午被發現倒臥在營區馬路，送醫不治，軍方釐清原因中。本報資料照片
陸軍南測中心陳姓士官今上午被發現倒臥在營區馬路，送醫不治，軍方釐清原因中。本報資料照片

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