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影／嚇慘！紅衣陌生男捷運中山站無故踹女吼：你為什麼打亂我人生
一名持悠遊卡愛心卡進站的男子，5月19日下午6時許，突然在捷運中山站內涉無故攻擊25歲女子，不僅腳踹女子2下，還拿雨傘槌打，大吼「你為什麼打亂我人生」，幸好站務人員發現制止，男子離開現場。大同警分局建成派出所指出，目前已掌握男子身分，尚待通知到案說明。
被害女子在Threads貼文「在中山站被扁」寫下，穿紅色愛迪達外套的中年男子先用手擋住我，我想從左邊繞過，他竟持雨傘打我胸口，瞪大眼睛咆哮「你憑什麼打亂我的人生」，接著衝過來踹我左腿，踹一下不夠，又補一下很大力的。
被害女子文章提醒，大家在外真的要注意周遭狀況，她走路沒滑手機或聽音樂還是被扁。被害女子稱，當時她嚇爛，幸好站務人員和捷運警察協助，5月20日至派出所報案提告。
派出所指出，全案循線監視器畫面查到進站畫面，涉案男子使用悠遊卡愛心卡，已向社會局調取資料，將通知他到案說明。大同分局呼籲，民眾若遭遇類似事件，可立即撥打110請求警方協助，並至派出所提出告訴，以維護自身權益。
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