影／好危險！國2烏賊車遮蔽後車視線 國道警會同環保局裁處

網傳國道3號近日有輛轎車行駛中冒白煙，影響後車視線，大呼「好危險」，網友還批「根本是蓄意謀S」。國道公路警察第七大隊表示，未接獲報案，將調閱影像及通行紀錄，通知駕駛人到案說明，如有涉嫌刑法第185條公共危險罪，將依法移送偵辦，並將函請環保機關依空氣汙染防制法裁處。

彰化縣環保局空氣品質科長陳幸慧說，路上遇到烏賊車，檢舉人可以檢具3張照片或15秒在內影片，上傳環境部烏賊車檢舉網檢舉，並註明時間、地點及車牌等內容，檢舉網即會轉由管轄的縣市環保局查處，即會通知車主到代驗廠檢驗，如果車主未到檢，可處1萬元罰鍰，如果超過標準，依情節輕重，可處1500到6萬元罰鍰。

網傳今年5月18日下午5時25分在國道3號南向快官路段，有一輛轎車在行駛中冒白煙，造成後方車輛驚呼情形，依據wowtchout分享的影片，這輛轎車從路肩道切入外車道，突然冒白煙，遮蔽後方汽車，時間不到5秒鐘，然後再切入中線，疾駛而去。後方汽車駕駛人及乘客直說「他幹嘛？」「故意的」、「好危險」，此一畫面被PO蹉網，稱「根本是蓄意謀S」。

國道公路警察第七大隊表示，經查此一汽車冒白煙案並無相關報案紀錄或事故發生，警方將調閱國道監視影像及通行紀錄，通知當事人到案說明，如有涉嫌刑法第185條公共危險罪，將依法移送偵辦；另函請環保機關依空氣汙染防制法裁處。