台南市安南區民宅失火 竄出大量濃煙消防人員搶救
台南市安南區安和路二段一間3樓民宅今天中午12點30分發生火災，民眾發現後立即報案，119勤務中心獲報後，派遣安南、安和等19車33人到場搶救。消防人員到場後，2樓已經有明顯火舌及黑煙竄出，立即佈水線灌救，屋主告訴消防人員人員都已及時撤出。至於真正起火原因還有待消防局鑑識人員進一步調查釐清。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午12點30分接獲民眾報案，位於安南區安和路二段一處民宅驚傳火警意外，現場為2樓建物，民眾發現後立即報案，中心獲報後，派遣共中正、公園、和緯、土城、大橋特搜、安南、安和、安定分隊及特搜大隊、第六大隊共19車33人到場搶救。
消防人員說，他們到場後，起火戶2樓已經有明顯火舌及黑煙竄出，並延燒到左右各1戶立即佈水線灌救，今天中午12點43分火勢控制，中心受理時有詢問屋主人已撤出。
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