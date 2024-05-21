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護膚店兼差賣身疑雲？新竹女警有存款及股票 無理由下海
新竹縣竹北警分局傳出疑似有女警出入新竹市半套護膚店兼差遭自己人查獲，遭傳是缺錢才下海，不過分局主管出面表示，女警月薪5萬多元，還有百萬元存款及股票，沒有理由會兼差，事發後情緒低落，警方要進一步釐清真相。
竹北警分局長張世儒表示，今天凌晨已緊急通知潘姓女警到分局驗尿，釐清是否有吸毒情事，不過採檢結果都為陰性，但因查證有涉足出入護膚館，現已將她調離並記大過，若查證屬實有下海兼差，將直接汰除警職。
竹北警分局說明，潘姓女警平時工作表現平平並不差，且與同事相處十分活潑，就連資深刑警都不相信潘姓女警吸毒，直言「不可能」，但是否有兼差下海，因護膚店業者未配合提供監視器，仍無法釐清潘姓女警究竟為何出現在護膚店內。
據了解，潘姓女警月薪約5萬多元，也有存款及股票，與她熟識的同事認為她沒有理由下海，且今晨到分局驗尿時，情緒崩潰痛哭，為防女警做傻事，更特別通知女警的父母前來陪同，其中女警的父親更是退休公務員。
為何女警出現在護膚店，又被臨檢查獲，且被臨檢事發當天未依規定返回轄區，又請同事代為簽到，事後甚至遭人檢舉涉入吸毒、兼差等情事，警方表示都還要釐清真相，但也為女警抱屈。
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