影／高雄機車車禍糾紛 大事化小？警方驅離惹非議

高雄市鳳山區2名機車騎士出車禍，陳姓男子逆向與李姓男子碰撞，雙方各找人到場引起糾紛。因李的朋友包圍陳，對陳叫囂，警方處理車禍後驅離眾人，事後警方反而受非議「大事化小」。

陳姓男子（28歲）5月18日深夜11時許在高雄市鳳山區五甲二路，因超越雙黃線逆向行駛，與直行的李姓男子（18歲）出車禍，雙方才找親友到場理論，雙方在街頭火氣不小，鳳山警分局即派員到場處理。

李男的7名朋友到場，圍著陳與姊姊和姊夫，其中李與郭姓男子（26歲）不滿陳的態度對陳叫囂，陳心生畏懼，也找里長到場，警方立即驅離郭等人。警方處理車禍結束後，陳與姊姊赴派出所，質疑警方對他們遭受威脅「以大報小」。