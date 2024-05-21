敵不動我不動！高雄施工遇路邊停車不挪車 鷹架圍住轎車

高雄市小港區1處大樓店面施工，不巧遇轎車在屋前停車，施工人員請警方聯繫車主挪車，但是車主認為沒停車處沒違規不願移車，施工人員竟在轎車四周圍上鷹架，一圍就圍了4天。

據高雄市警小港分局了解，轎車胡姓車主（35歲）停車在小港區新豐街，不巧，停車處旁邊的房子正整修，陳姓屋主（53歲）5月17日報警，請車主移車，但小港警分局漢民派出所聯繫胡姓車主，胡向員警表示他沒違規，而且不影響住户出入，不願移車。詎料，工程人員便在轎車四周架起鷹架，將轎車圍住，至今圍了4天。

有匿名者在臉書貼出鷹架包圍住這輛轎車的照片，留言表示轎車擋住門口影響進出，請車主移車，三請四請請不來，警察聯絡也是請不動，「沒關係，敵不動，我也不動！」並稱「你說沒違規是吧！請教過專業人士的我們也來告訴你，我們也沒違規！」引起網路熱議，有人認為停車者「很沒公德心」、但也有人留言搭鷹架的人「涉強制罪」。