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敵不動我不動！高雄施工遇路邊停車不挪車 鷹架圍住轎車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區1處大樓店面施工，不巧遇轎車在屋前停車，施工人員請警方聯繫車主挪車，但是車主認為沒停車處沒違規不願移車，施工人員竟在轎車四周圍上鷹架，一圍就圍了4天。

據高雄市警小港分局了解，轎車胡姓車主（35歲）停車在小港區新豐街，不巧，停車處旁邊的房子正整修，陳姓屋主（53歲）5月17日報警，請車主移車，但小港警分局漢民派出所聯繫胡姓車主，胡向員警表示他沒違規，而且不影響住户出入，不願移車。詎料，工程人員便在轎車四周架起鷹架，將轎車圍住，至今圍了4天。

有匿名者在臉書貼出鷹架包圍住這輛轎車的照片，留言表示轎車擋住門口影響進出，請車主移車，三請四請請不來，警察聯絡也是請不動，「沒關係，敵不動，我也不動！」並稱「你說沒違規是吧！請教過專業人士的我們也來告訴你，我們也沒違規！」引起網路熱議，有人認為停車者「很沒公德心」、但也有人留言搭鷹架的人「涉強制罪」。

警方今天表示，該處無畫設禁止停車的標線，不能以道路交通管理處罰條例舉發，車主連日未開車也未報案遭妨害自由，警方多日聯絡，今天已聯繫屋主拆除鷹架，並勸說胡姓車主移車，但屋主架設鷹架施工，占用道路未申請許可，依據道路交通管理處罰條例開罰。

高雄1輛轎車停在路邊，不巧車旁房屋施工，工程車難靠近，便在轎車四周架鷹架圍住轎車。圖／讀者提供
高雄1輛轎車停在路邊，不巧車旁房屋施工，工程車難靠近，便在轎車四周架鷹架圍住轎車。圖／讀者提供

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