國道大型車死亡事故 前五肇因曝光…變換車道不當居首

國道公路警察局分析今年國道死亡車禍事故，以大型車事故占四成最高，而大型車肇因前五大又以24.7％「變換車輛不當」最多。國道警呼籲，用路人要依規定行車，將持續加強取締駕駛人違規態樣，依法告發。

國道警公路警察局統計從今年1月1日至4月30日為止，大型車（含大貨車、聯結車、大客車）死亡事故共發生10件，比去年同期增加4件，更占所有死亡事故四成。

國道警分析大型車全般事故五大肇事因素，24.7%「變換車道不當」為最多，其次為16.9%「未保持安全距離、間隔」、13.5%「裝載不當」、13.1%「分心駕駛」及9.5%「爆胎、零件脫落」。

除上述五大肇事因素外，國道警分析大型車常見違規態樣，包括「與前方車輛跟車太近」、「長途行駛時喝水、撿拾車內物品、看手機等分心駕駛」、「未注意前方路況變化」也是釀成嚴重追撞事故因素之一。

國道警表示，將持續針對「未保持安全距離」、「任意變換車道違規」、「使用手機或其他電子產品」等違態樣，於各國道路段利用高架橋制高點、行進間強加錄影採證逕行舉發。民眾也針對上述違規態樣自行錄影採證，上傳國道公路警察局網站檢舉。