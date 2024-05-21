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台74市政路匝道下TOYOTA闖紅燈 撞翻NISSAN釀2傷送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝

台74線市政路匝道下的環中路三段、市政路在今天清晨6時許，發生一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成兩名女駕駛手腳、肢體擦挫傷，經查，二人都無酒駕，駕駛TOYOTA的許女疑行經該處時，闖紅燈直行，會撞上NISSAN轎車，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

經查，許姓女子（48歲）在今天清晨6時許，駕駛TOYOTA休旅車，沿西屯區環中路慢車道，向左變換至快車道往市政南一路方向行駛，當時鄭姓女子（33歲）駕駛NISSAN轎車，沿環中路內側慢車道向左迴轉，往市政南一路行駛，疑許女在左轉車道，違反當時僅左轉燈亮的燈號，違規闖紅燈直行，撞上鄭女轎車後，鄭女轎車翻覆。

警方獲報到場調查，兩女手腳、肢體有多處擦挫傷，二人都無酒精濃度，初判是許女違反號誌才會釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝
台74線市政路匝道下，今天清晨傳出一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成2人受傷。記者陳宏睿／翻攝

TOYOTA 交通事故 車道

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