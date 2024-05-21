聽新聞
test
0:00 / 0:00
台74市政路匝道下TOYOTA闖紅燈 撞翻NISSAN釀2傷送醫
台74線市政路匝道下的環中路三段、市政路在今天清晨6時許，發生一起TOYOTA休旅車撞翻NISSAN轎車的交通事故，造成兩名女駕駛手腳、肢體擦挫傷，經查，二人都無酒駕，駕駛TOYOTA的許女疑行經該處時，闖紅燈直行，會撞上NISSAN轎車，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
經查，許姓女子（48歲）在今天清晨6時許，駕駛TOYOTA休旅車，沿西屯區環中路慢車道，向左變換至快車道往市政南一路方向行駛，當時鄭姓女子（33歲）駕駛NISSAN轎車，沿環中路內側慢車道向左迴轉，往市政南一路行駛，疑許女在左轉車道，違反當時僅左轉燈亮的燈號，違規闖紅燈直行，撞上鄭女轎車後，鄭女轎車翻覆。
警方獲報到場調查，兩女手腳、肢體有多處擦挫傷，二人都無酒精濃度，初判是許女違反號誌才會釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言