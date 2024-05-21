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遊覽車和客運車互相逼車…機車險被撞 南警：依法追究開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區東豐路昨天下午5點多，發生遊覽車和長途客運車在大馬路上，疑互相逼車的情況，兩輛大客車互不相讓，過程驚險萬分，讓行駛在機慢車優先道的騎士，飽受驚嚇。警方受理後表示，將針對兩車駕駛，依違反公共危險罪嫌送辦，並開單舉發違規行為。

網友的行車記錄器，拍下這驚險畫面並PO在社會事影音新聞臉書網社群。只見藍色遊覽車和綠色長途客運車兩輛大客車，先是在快車道上競逐，一進入混和車道時，長途客運駕駛，從外側加速跨越槽化線，這讓後方外側的機車騎士，經飽受驚嚇。而行駛在內側的藍色遊覽車，即使被迫跨越了雙黃線，還是毫不示弱，繼續加速阻擋，兩輛大客車就這麼擠在同一個車道上，互相逼車、互不相讓。

網友看到這樣的狀況，忍不住痛罵兩名大客車駕駛，完全把行車安全當兒戲。其中遊覽車駕駛事後也到警局報案，指控長途客運駕駛惡意逼車。

台南市警五分局說，影片中2輛客運駕駛非遇突發狀況於車道中暫停，都違反道交條例第43條危險駕車規定，警方分局已製單舉發，可處6千元至3萬6千元罰鍰，吊扣牌照6個月。

警方說，綠色長途客運車違反道交條例43條危險駕車、60條2項3款跨越槽化線、45條1項4款行駛機慢車優先道；藍色客運違反道交條例43條危險駕車，都將依法追究開罰。

台南市北區東豐路昨天發生藍色遊覽車和綠色長途客運車在大馬路上，疑互相逼車的情況。警方受理後表示，將針對兩車駕駛，依違反公共危險罪嫌送辦，並開單舉發違規行為。圖／翻攝自社會事影音新聞臉書網社群
台南市北區東豐路昨天發生藍色遊覽車和綠色長途客運車在大馬路上，疑互相逼車的情況。警方受理後表示，將針對兩車駕駛，依違反公共危險罪嫌送辦，並開單舉發違規行為。圖／翻攝自社會事影音新聞臉書網社群

車道 逼車 遊覽車

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