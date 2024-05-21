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遊覽車和客運車互相逼車…機車險被撞 南警：依法追究開罰
台南市北區東豐路昨天下午5點多，發生遊覽車和長途客運車在大馬路上，疑互相逼車的情況，兩輛大客車互不相讓，過程驚險萬分，讓行駛在機慢車優先道的騎士，飽受驚嚇。警方受理後表示，將針對兩車駕駛，依違反公共危險罪嫌送辦，並開單舉發違規行為。
網友的行車記錄器，拍下這驚險畫面並PO在社會事影音新聞臉書網社群。只見藍色遊覽車和綠色長途客運車兩輛大客車，先是在快車道上競逐，一進入混和車道時，長途客運駕駛，從外側加速跨越槽化線，這讓後方外側的機車騎士，經飽受驚嚇。而行駛在內側的藍色遊覽車，即使被迫跨越了雙黃線，還是毫不示弱，繼續加速阻擋，兩輛大客車就這麼擠在同一個車道上，互相逼車、互不相讓。
網友看到這樣的狀況，忍不住痛罵兩名大客車駕駛，完全把行車安全當兒戲。其中遊覽車駕駛事後也到警局報案，指控長途客運駕駛惡意逼車。
台南市警五分局說，影片中2輛客運駕駛非遇突發狀況於車道中暫停，都違反道交條例第43條危險駕車規定，警方分局已製單舉發，可處6千元至3萬6千元罰鍰，吊扣牌照6個月。
警方說，綠色長途客運車違反道交條例43條危險駕車、60條2項3款跨越槽化線、45條1項4款行駛機慢車優先道；藍色客運違反道交條例43條危險駕車，都將依法追究開罰。
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