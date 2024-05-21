影／連開10槍擊中飆車逃逸嫌犯雙腿 三峽警員周彥宇建功將表揚

新北市三峽警方昨晚追捕懸掛假車牌、拒檢逃逸的BMW轎車，連開10槍仍被衝撞飆車逃逸，即便警車性能不如對方，一度追丟仍鍥而不捨，50分鐘後逮捕雙腿中彈的嫌犯，建功的警員周彥宇將報請新北市警察局表揚。

警員周彥宇昨晚是在執行家戶訪查勤務時，瞥見文化路旁BMW違停，用小電腦查出懸掛假車牌，且車主前科累累，於是上前盤查，沒想到對方拒檢加速逃逸，雖尾隨追逐並通報攔截圍捕，但警用機車追不上BMW，迅速就被甩開。

警員周彥宇原本打算返回派出所開單，途中竟意外看見嫌犯開車躲進隆恩街某停車場，再度攔查又被衝撞逃脫，情急之下朝車胎連開10槍，還是被逃脫。但擴大搜索50分鐘之後，便在鶯歌區大湖路旁空地逮到雙腿中彈的22歲范姓男子。