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影／殺人未遂犯醫院脫逃遊走 基警公布超商行竊影像、全力找人
簡姓男子犯殺人未遂罪被判刑後，因罹患精神疑病被送往基隆市一家醫院監護，前天脫逃後，昨天在基隆一家超商內涉嫌偷飲料。警方今天公布簡男行竊畫面，簡男仍穿著前天的服裝，提醒民眾若發現可疑對象請通報警方處理。
年近40歲簡男去年1月在台北市萬華區攻擊1名女子，法官審理認定犯行，依殺人未隧罪判刑3年，執行前令入相當處所施以監護5年，被安排住進基隆地區的醫院監護。簡男前天上午10點多趁「放風」機會離開醫院，行蹤不明。
基隆警方接到醫院報案後，通報台北地檢署開出拘票，刑事局昨晚也發布重要緊急查緝專案，通報全國警力尋找簡男。基隆警方調閱醫院附近道路監視器，追查簡男行蹤，發現他前天離開醫院後，一路走到火車站近的第31橋、中山一路一帶。昨天中午曾出現在信二路、田寮河一帶，昨天下午則是在西定路的一家超商偷了2瓶飲料。
警方接連兩天公布簡男影像，分別是昨天公布簡男在路上行走，今天再公布進超商行竊畫面，顯示簡男仍穿著離開醫院時的白色圓領衫，外面加一件長袖方格紋襯衫、黑色長褲。簡男具有攻擊性，呼籲民眾發現外貌相似、形跡可疑的男子，可立即撥打110通報警方處理。
基隆市教育處昨天下午發出「重要通知」，指因應受監護處分人從醫院脫逃，基隆市校園開放政策，即日起至5月22日止暫停實施，如有延長，再行通知，一起守護校園安全。
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