台中國標舞男選手突心臟停 現場第一時間CPR加AED聯手救護員救回

台中一名男子參加國標舞比賽時突然心臟驟停，民眾及時通知119並協助施行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），潭子消防分隊救護技術員(EMT)到場接手急救，成功將患者救回一命。圖／衛福部豐原醫院提供

台中一名60多歲游姓男子日前參加國標舞比賽時突然心臟驟停，民眾及時通知119並協助施行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），潭子消防分隊救護技術員(EMT)到場接手急救，成功救回一命。

游男日前和舞伴正在參加國標舞比賽，突然感覺頭暈、全身不適，後來不省人事，現場工作人員和其他參賽者發現後，立即通報119並開始進行CPR，並找到場館內AED，將電擊貼片貼在患者胸部，按照AED語音指示進行第一次電擊。

此時，休假正要離開分隊的潭子消防分隊高級救護技術員(TP)康朝為，聽聞消息立即跑到現場，接手CPR並實施第二次電擊。隨後其他三名救護技術員林明宗（TP）、柯宏諭（TP）、吳文義（T2）也到達現場，給予患者更進階的急救處置，包括插入聲門上呼吸道、放置骨針、注射急救藥物等，經過努力後患者恢復心跳和呼吸，並逐漸清醒過來。

救護技術員立即將患者送到衛福部豐原醫院，急診謝福秀醫師表示，患者的心臟驟停是心室纖維顫動（Vf）導致，這是一種嚴重的心律失常，盡快用電擊治療可提高存活率，經電腦斷層及緊急檢查處置後入住加護病房。戴笠修代理主任說及時進行CPR並使用AED，盡快提供高級心臟救命術，這些都是生命之鍊重要環節，如果沒有這些及時的救援，患者的存活機率可能不到10%。

在加護病房，心臟科程建銘主任為患者安排冠狀動脈攝影檢查，發現冠狀動脈左迴旋支阻塞，以氣球導管擴張術後，植入體內去顫器恢復血流，觀察2天後病情穩定轉到普通病房，一周後康復出院。患者感謝救護人員和醫護人員的救命之恩，並表示會好好保養身體，繼續享受生活。