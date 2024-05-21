開車違規被後方行車記錄器檢舉 被罰者意外發現檢舉人電話？

台中有車主在臉書社團PO文和照片，提醒大家開車往東勢區的豐勢路注意，他被後方車輛行車紀錄器檢舉「直行車占用左轉道」，他說從檢舉照片意外發現，檢舉人車輛擋風玻璃左下方，反光畫面可看到疑似檢舉人電話紙板；警方今天說明，此電話並非檢舉人所有，被檢舉人誤解，警方會加強防範，摭住任何可能曝露檢舉人資料的照片畫面。

一名車主在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」PO文和照片，他最近收到罰單，詢問大家是否也收到很多檢舉，他當時開車依導航直行，在石岡區豐勢路一處路口不小心占用到左轉道，被後方車輛駕駛以行車影像檢舉。

車主說他已繳完罰鍰，他仔細看檢舉照片，用電腦照片軟體加強清晰可見度，發現照片疑似留下檢舉達人的電話。

車主PO文引起許多人討論，有網友說此路口設計像陷阱，他也曾在此被檢舉開罰單，還有人建議公布檢舉魔人電話。