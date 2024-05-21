台中88歲失智母走失 67歲兒急報警才驚覺沒幫她拍過生活照

台中一名88歲失智婦人走失，兒子急報案，警方找到人帶回。圖／警方提供

台中一名88歲失智婦人走失，67歲兒子急報案才知，他平時沒幫母親拍過生活照，突然要找母親卻沒有照片可提供給警方，員警訪查鄰居並調閱許多路口監視器後，終於找到失智婦人，母子重逢。

豐原警分局社口派出所警員鄭以聖本月18日中午值勤時，67歲張男慌張到派出所報案，稱其患有失智症的88歲母親，不知何時獨自離家，他很擔心母親的安危，請求警方幫忙協尋。

警員要幫張男尋母，詢問資料，張男才說沒有幫母親拍生活照的習慣，無任何照片可供警方查找，他也不清楚母親外出穿著，在無從得知外出時間與特徵的情形下，員警要找人難度高。

警員到張男住處附近訪查鄰居，拼湊、掌握張男母親特徵後，再透過調閱沿線監視器的方式，過濾來往民眾特徵，近3小時時間，在監視器最後出沒地點神岡區文昌街一帶尋獲張母，張母面對警方的關懷詢問都無法回應，表示不記得自己這段時間發生什麼事。

張男到派出所要接回母親，警員趁此向他宣導，為確保張母安全，建議他應定期拍生活照以利協尋，預防走失必須採取多重策略，如指紋捺印建檔、防走失手鍊、愛心布標、衛星定位器、衣角註記聯絡資料等，張男聽聞連忙點頭稱是，不斷感謝員警高效率的協助。