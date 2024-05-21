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台中港警首登嘉義艦反詐宣導 助海巡人員掌握新型詐騙手法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中港務警察總隊「防詐宣講團」昨天登上4000噸級嘉義艦，配合海巡隊聯合勤教時機實施防詐宣講，這是我國海巡史上首例，由員警登艦宣導。

「防詐宣講團」昨天協助海巡人員及時掌握新型詐騙手法及相應防範之道，也希望海巡人員成為防詐種子，散播防詐思維。

中部地區機動海巡隊長賀華傑及嘉義艦長劉益州聯合勤教機會防詐宣講，嘉義艦的海巡人員平時巡戈海疆，離鄉背井，這次集體參加宣講，參加人數踴躍。

台中港務警察總隊介紹當前詐騙趨勢，逐項介紹各種詐騙犯罪手法，並穿插各種破解方法及提醒，最後由隊長賀華傑分享自己識破詐騙的親身經驗，提醒大家平時要有警覺心。

台中港務警察總隊表示，「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」是近期全國高發詐騙手法，隨著AI人工智慧進步，偽造人臉及聲音之影音也可能成為詐騙工具。

台中港務警察總隊防詐宣講團昨天登上4000噸級嘉義艦，配合海巡隊聯合勤教時機實施防詐宣講，為我國海巡史上首例─員警登艦宣導。圖／台中港警總隊提供
台中港務警察總隊防詐宣講團昨天登上4000噸級嘉義艦，配合海巡隊聯合勤教時機實施防詐宣講，為我國海巡史上首例─員警登艦宣導。圖／台中港警總隊提供
台中港務警察總隊防詐宣講團昨天登上4000噸級嘉義艦，配合海巡隊聯合勤教時機實施防詐宣講，為我國海巡史上首例─員警登艦宣導。圖／台中港警總隊提供
台中港務警察總隊防詐宣講團昨天登上4000噸級嘉義艦，配合海巡隊聯合勤教時機實施防詐宣講，為我國海巡史上首例─員警登艦宣導。圖／台中港警總隊提供

嘉義 海巡 詐騙

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