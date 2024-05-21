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冷氣主機過熱冒煙 成大體育館清晨警報器作響引虛驚

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市成功大學勝利校區體育館，今天清晨6點多警報器突然作響，消防人員接獲報案後前往搶救，原來是5樓冷氣主機過熱冒煙，關掉總電源後無異狀，校方管理人員將請來水電工人維修。記者黃宣翰／攝影
台南市成功大學勝利校區體育館，今天清晨6點多警報器突然作響，消防人員接獲報案後前往搶救，原來是5樓冷氣主機過熱冒煙，關掉總電源後無異狀，校方管理人員將請來水電工人維修。記者黃宣翰／攝影

台南市成功大學勝利校區體育館今天清晨6點多警報器突然作響，消防人員接獲報案後出動14車30人前往處理，原來是5樓冷氣主機過熱冒煙，關掉總電源後無異狀，校方管理人員將請來水電工人維修。

台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨6點36分接獲報案，位於東區成功大學勝利校區體育館5樓冒煙，中心出動東門、中正南門等消防分隊14車30人前往處理，6點45分到達現場。

據了解，勝利校區體育館火災警報器突然作響，出現異常位置顯示在5樓，消防人員到5樓後發現是 冷氣主機過熱冒煙。消防人員說，經過了解，體育館5樓冷氣冰水主機過熱冒煙，已關掉總電源後無異狀，由校方管理人員通知水電工人自行維修處理，無損失。

台南市成功大學勝利校區體育館，今天清晨6點多警報器突然作響，消防人員接獲報案後前往搶救，原來是5樓冷氣主機過熱冒煙，關掉總電源後無異狀，校方管理人員將請來水電工人維修。記者黃宣翰／攝影
台南市成功大學勝利校區體育館，今天清晨6點多警報器突然作響，消防人員接獲報案後前往搶救，原來是5樓冷氣主機過熱冒煙，關掉總電源後無異狀，校方管理人員將請來水電工人維修。記者黃宣翰／攝影

冷氣 水電 體育

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