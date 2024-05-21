冷氣主機過熱冒煙 成大體育館清晨警報器作響引虛驚

台南市成功大學勝利校區體育館，今天清晨6點多警報器突然作響，消防人員接獲報案後前往搶救，原來是5樓冷氣主機過熱冒煙，關掉總電源後無異狀，校方管理人員將請來水電工人維修。記者黃宣翰／攝影

台南市成功大學勝利校區體育館今天清晨6點多警報器突然作響，消防人員接獲報案後出動14車30人前往處理，原來是5樓冷氣主機過熱冒煙，關掉總電源後無異狀，校方管理人員將請來水電工人維修。

台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨6點36分接獲報案，位於東區成功大學勝利校區體育館5樓冒煙，中心出動東門、中正南門等消防分隊14車30人前往處理，6點45分到達現場。