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影／BMW掛假牌拒檢衝撞逃逸 三峽警方連開10槍擊中嫌犯雙腿
新北市警方昨晚9時許在三峽區文化路發現1輛BMW轎車懸掛假車牌，不料對方拒檢加速逃逸，警員一度追丟，再度發現時拔槍示意停車，卻被企圖衝撞，立即連開10槍仍被脫逃。最後在鶯歌逮到范姓嫌犯，發現他雙腿中彈。
據了解，22歲范姓男子日前才因使用假車牌，被警方依偽造文書罪嫌移送法辦，車輛也被吊扣，事後他請朋友代為領車，再度懸掛假車牌上路，昨晚被三峽派出所警員周彥宇發現，立刻加速逃逸，警方發動攔截圍捕但被逃脫。
後來警員周彥宇打算返回派出所逕行舉發開罰，途中在三峽區隆恩街又遇到這輛BMW正開向1處停車場，立即拔槍喝令對方下車，但范男卻試圖衝撞員警，周彥宇對空鳴槍再朝輪胎射擊，一共開了10槍還是被逃走。
警方再度發動圍捕，50分鐘後在鶯歌區大湖路，尋獲停在空地的BMW，原來范男雙腿都中彈，痛苦扶著方向盤打電話向朋友求救。員警先通知救護車將他送醫治療，將依妨害公務、偽造文書、公共危險等罪嫌偵辦。
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