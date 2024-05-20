追求不成就放鞭炮？女子聲請保護令 他仍騷擾遭送辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子追求在檳榔攤工作的女子，女方覺得被騷擾報警。法院月初核發保護令，命林要與女子工作的檳榔攤保持一定距離，但林男先到檳榔攤內，又在附近放鞭炮，女子覺得害怕報案。警方將林男帶回偵訊後，今依涉嫌違反跟蹤騷擾防制法送辦。

基隆市警一分局今天表示，南榮路派出所昨天接獲被害女子報案，指40多歲林男又來檳榔攤騷擾她，並朝檳榔攤燃放鞭炮。員警到場時，看到林男還在騷擾被害人，當場依涉嫌違反跟騷法保護令現行犯將他逮捕。

據了解，林男先前曾多次跟蹤騷擾被害女子，女方覺得其生活作息受影響，且內心覺得害怕，認為人身安全堪憂報警求助。警方依警察職權行使法向基隆地方法院聲請跟蹤騷擾保護令，並獲法院核發保護令。

林姓男子昨天到被害女子工作的檳榔攤騷擾女方，警方獲報前往處理，並將林男帶回製作筆錄後，隨案解送地檢署偵辦。檢察官偵訊後無保請回，警方表示會加強被害女子工作處所巡邏及關懷聯繫，保障被害女子的生活和安全。

基隆市林姓男子追求在檳榔攤工作的女子，涉嫌違反保護令，一分局今依涉嫌違反跟蹤騷擾防制法送辦。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市林姓男子追求在檳榔攤工作的女子，涉嫌違反保護令，一分局今依涉嫌違反跟蹤騷擾防制法送辦。圖／翻攝自GoogleMap

保護令 基隆 恐怖情人 跟蹤騷擾

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