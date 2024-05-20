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今年第5次！高雄沿海路又出事 油罐車擦撞機車…騎士驚險逃死
高雄市小港區沿海路今年迄今已發生四起機車女騎士死亡車禍，今天傍晚又發生事故，林姓男子騎機車從沿海路至中鋼路待轉區時，駕駛油罐車的侯姓男子未注意，當場擦撞林的機車，所幸林命大，機車卡在大車車頭下，人緊急往旁邊挪移，僅受輕傷。
高雄市沿海路今年迄今已發生4起女騎士遭大車輾斃的死亡車禍，其中一名就讀高職的17歲黃姓少女昨天下午為幫朋友過生日，無照騎姊姊的機車外出，行經高雄小港區沿海一路，為閃避黃姓男子的違停轎車，切至外側快車道，當場遭疾駛而來由簡姓男子駕駛的聯結車撞及，人車倒地後，人滾落大車輪下慘遭輾斃。
為遏止沿海路大車事故一再發生，交通大隊正在該處路段實施專案大執法。
警方調查，今天傍晚5時2分許，林姓男子（67歲）騎機車行經小港區沿海一路轉彎至中鋼路路口的待轉區，沿海路當時不少聯結車、大貨車經過，侯姓男子（48歲）駕駛油罐車經過待轉區時，雙方車身靠太近，導致油罐車擦撞林的機車。
林連人帶車倒地後，機車卡在大車車輪下，幸運地幫林爭取逃死的時間，林趕緊往旁邊挪移，才未被大車輾到，躲過死劫。
警方獲報到場時，林男驚魂未定坐在路旁休息，幸無明顯傷勢未送醫；警方事後對林、侯二人施以酒測，均無酒駕情事，詳細肇責由交通大隊釐清判定。
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