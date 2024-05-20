圖像學英文「酷酷龍」涉逃漏稅上億 公司高層百萬交保

標榜以右腦圖像記憶方式，背單字、學英文的「酷酷龍」堉舜國際文化事業公司，疑因逃漏稅上億元，日前檢警調人員兵分多路搜索，除桃園市中壢區總公司，北市分公司一併遭搜，桃園地檢署複訊後，公司負責人兼董事長及公司高層共5名被告，分別以百萬至10萬元不等金額交保，涉嫌逃漏稅的金額與手法檢方仍在偵辦中。

有員工爆料，「堉舜國際文化事業公司本月9日上班時段，突然有大批檢調人員分別衝進台北和中壢的辦公室，帶走不少資料，公司高層似乎遭通知傳喚到案，員工猜測是否涉及洗錢、逃漏稅等案件，不過詳情不清楚」。