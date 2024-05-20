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圖像學英文「酷酷龍」涉逃漏稅上億 公司高層百萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠周嘉茹／桃園即時報導

標榜以右腦圖像記憶方式，背單字、學英文的「酷酷龍」堉舜國際文化事業公司，疑因逃漏稅上億元，日前檢警調人員兵分多路搜索，除桃園市中壢區總公司，北市分公司一併遭搜，桃園地檢署複訊後，公司負責人兼董事長及公司高層共5名被告，分別以百萬至10萬元不等金額交保，涉嫌逃漏稅的金額與手法檢方仍在偵辦中。

有員工爆料，「堉舜國際文化事業公司本月9日上班時段，突然有大批檢調人員分別衝進台北和中壢的辦公室，帶走不少資料，公司高層似乎遭通知傳喚到案，員工猜測是否涉及洗錢、逃漏稅等案件，不過詳情不清楚」。

桃園地檢署表示，檢察官陳書郁本月9日執行堉舜國際文化事業公司涉嫌違反稅捐稽徵法專案，分別帶回公司高姓負責人兼董事長、邱姓公司董事及財務等高層幹部共5名被告，經連夜偵訊後，翌日諭知高女具保100萬、邱某80萬、馮某50萬、2名高姓男子分別20、10萬元。

標榜以右腦圖像記憶方式，背單字、學英文的「酷酷龍」堉舜國際文化事業公司，疑因逃漏稅上億元日前遭檢調搜索，桃園地檢署本月10日複訊後，諭命高姓董事長百萬元交保，另公司董事、財務等高層4人分別以80萬、50萬、20萬及10萬元不等金額具保。記者陳恩惠／翻攝
標榜以右腦圖像記憶方式，背單字、學英文的「酷酷龍」堉舜國際文化事業公司，疑因逃漏稅上億元日前遭檢調搜索，桃園地檢署本月10日複訊後，諭命高姓董事長百萬元交保，另公司董事、財務等高層4人分別以80萬、50萬、20萬及10萬元不等金額具保。記者陳恩惠／翻攝
標榜以右腦圖像記憶方式，背單字、學英文的「酷酷龍」堉舜國際文化事業公司，疑因逃漏稅上億元日前遭檢調搜索，桃園地檢署本月10日複訊後，諭命高姓董事長百萬元交保，另公司董事、財務等高層4人分別以80萬、50萬、20萬及10萬元不等金額具保。記者陳恩惠／翻攝
標榜以右腦圖像記憶方式，背單字、學英文的「酷酷龍」堉舜國際文化事業公司，疑因逃漏稅上億元日前遭檢調搜索，桃園地檢署本月10日複訊後，諭命高姓董事長百萬元交保，另公司董事、財務等高層4人分別以80萬、50萬、20萬及10萬元不等金額具保。記者陳恩惠／翻攝

桃園 財務 逃漏稅

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