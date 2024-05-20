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影／消防員穿25公斤裝備挑戰16蹲 笑喊：有運動到

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

近日在網路上最新流行的16蹲舞蹈，嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔的16蹲挑戰影片一發布就吸引了大批粉絲的關注。影片中張詠翔穿著重達25公斤裝備，以精湛舞技和俐落的動作，令人耳目一新，展現消防員經過精實訓練後的強健體態和多才多藝。

張詠翔說，當時剛結束訓練，想到近來網路流行16蹲，趁全身裝備還沒脫下想試著挑戰看看，大約練習5到10分鐘後開始拍攝挑戰，當時全身裝備約25公斤，跳完真的感覺有運動到，大家也可以來挑戰看看。

張詠翔表示，舞蹈不僅是他的興趣愛好，也是緩解壓力的一種方式。希望通過這次的挑戰，讓更多人看到消防隊員在工作之外的多面性，並藉此機會向大家傳達積極向上的生活態度及消防的正能量。

張詠翔平時在分隊單位除了執行救災救護勤務外，也辦理防火防災宣導、住宅警報器安裝宣導等預防業務，去年曾獲選為嘉義縣消防農民曆的猛男，以青春洋溢、活力四射的形象，為消防隊員贏得了更多關注和讚譽。此次在分隊救災演訓完畢後，藉由全身的裝備挑戰舞蹈橋段，希望透過分隊社群平台展現消防人員不僅具備高超的專業技能，還擁有活潑外向的一面。

消防局長蔡建安表示，這段影片不僅讓人們看到了消防人員日常生活中的另一面，也讓社會對這些默默守護大家安全的英雄有了更多的認識和敬佩。未來，消防人員將繼續在救援一線上努力奮鬥，同時也會以更多元的方式與大眾互動，不僅縮短彼此間的距離，也讓更多人了解消防工作的辛勞與付出。

嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔成功挑戰１６蹲。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔成功挑戰１６蹲。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔於民雄百勝幼兒園防火防災宣導。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔於民雄百勝幼兒園防火防災宣導。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔出席民防訓練。圖／翻攝畫面
嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔出席民防訓練。圖／翻攝畫面

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