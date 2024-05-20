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殺人未遂犯從醫院脫逃 基市府：校園暫停開放到周三

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一家醫院接受監護、犯下殺人未遂罪被判刑3年的簡姓男子，昨天從醫院脫逃，檢方已發布通緝，檢警全面查緝中。基隆市政府教育處今天公告，即日起到22日校園暫停開放。

台北地方法院去年8月9日判決指出，年近40歲簡男去年1月在萬華區攻擊1名女子頭、頸部被捕，檢方偵訊後依殺人未遂罪嫌起訴。法官審理認定犯行，判刑3年，因他罹患精神疾病，執行前令入相當處所，施以監護5年，被安排住進基隆地區的醫院監護。

簡男昨天上午10點多「放風」後失蹤，疑已離開醫院，行蹤不明。基警接到醫院報案後，通報台北地檢署，檢方開出拘票，但到今天下午仍未找到他。刑事局昨晚發布重要緊急查緝專案，通報全國警力尋找簡男。

基隆警方調閱醫院附近道路監視器，追查簡男行蹤，今早並公布簡男昨天離開醫院後的影像。警方說，簡男有精神病史，具有攻擊性，民眾發現外貌相似、形跡可疑的男子，可立即撥打110通報警方處理。據說簡曾在市區向人索討車資，疑要搭車到他比較熟悉的台北市萬華地區。

基隆市教育處今天下午發出「重要通知」，指因應受監護處分人從醫院脫逃，基隆市校園開放政策，即日起至5月22日止暫停實施，如有延長，再行通知，一起守護校園安全

基隆市警方今天公布從醫院脫逃被發布通緝的簡男影像，提供穿著樣式，請民眾協助留意及通報。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方今天公布從醫院脫逃被發布通緝的簡男影像，提供穿著樣式，請民眾協助留意及通報。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府教育處今天公告，基市校園暫停開放。圖／取自基市教育處臉書
基隆市政府教育處今天公告，基市校園暫停開放。圖／取自基市教育處臉書

基隆 校園安全 殺人

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