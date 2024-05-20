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短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

5公尺行人地獄！港籍母女過馬路被撞飛 媽媽倒地不斷呻吟

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

香港籍楊姓女子18日跟女兒一起走在北市大安區復興南路，要過斑馬線時，遭一輛左轉的黑色轎車迎面撞上，2人被撞飛倒地，畫面驚悚，所幸僅手腳擦挫傷，沒有大礙表示不需送醫，事後將跟對方談和解。警方製作車禍筆錄後，對肇事駕駛不停讓行人致受傷，開罰7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照一年。

事發影片曝光，只見楊女（65歲）和女兒趙女（24歲）綠燈穿越斑馬線，短短5公尺的馬路，才走到一半就被左轉欲駛入巷弄的轎車撞上，身穿黑衣的楊女被撞倒在車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側；趙女因年輕，倒地後隨即起身站到路旁，楊女因疼痛不斷呻吟。

大安警方指出，18日晚上7點52分獲報，復興南路一段與大安路一段116巷口發生車禍，汽車駕駛左姓男子（54歲）沿復興南路一路北往南第1車道行駛，左轉大安路一段116巷時，未注意行人肇事；2名行人手腳擦挫傷，但表示不需送醫，依車禍流程處理，事後依違反道交條例第44條開罰，並吊扣駕照一年。

據了解，該對母女是香港人，近日來台遊玩，已在昨天搭機返回香港；轎車駕駛左男警詢時直言「沒看到有人」，但他態度懇切，允諾願意負責，雙方初步協議談和解，互相交換通訊軟體聯絡。

香港籍母女日前走斑馬線被車撞飛，行車記錄器畫面曝光，身穿黑衣的楊女被撞倒車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側。記者翁至成／翻攝
香港籍母女日前走斑馬線被車撞飛，行車記錄器畫面曝光，身穿黑衣的楊女被撞倒車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側。記者翁至成／翻攝
香港籍母女日前走斑馬線被車撞飛，行車記錄器畫面曝光，身穿黑衣的楊女被撞倒車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側。記者翁至成／翻攝
香港籍母女日前走斑馬線被車撞飛，行車記錄器畫面曝光，身穿黑衣的楊女被撞倒車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側。記者翁至成／翻攝
香港籍母女日前走斑馬線被車撞飛，行車記錄器畫面曝光，身穿黑衣的楊女被撞倒車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側。記者翁至成／翻攝
香港籍母女日前走斑馬線被車撞飛，行車記錄器畫面曝光，身穿黑衣的楊女被撞倒車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側。記者翁至成／翻攝

行人地獄 車禍 香港

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