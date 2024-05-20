5公尺行人地獄！港籍母女過馬路被撞飛 媽媽倒地不斷呻吟
香港籍楊姓女子18日跟女兒一起走在北市大安區復興南路，要過斑馬線時，遭一輛左轉的黑色轎車迎面撞上，2人被撞飛倒地，畫面驚悚，所幸僅手腳擦挫傷，沒有大礙表示不需送醫，事後將跟對方談和解。警方製作車禍筆錄後，對肇事駕駛不停讓行人致受傷，開罰7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照一年。
事發影片曝光，只見楊女（65歲）和女兒趙女（24歲）綠燈穿越斑馬線，短短5公尺的馬路，才走到一半就被左轉欲駛入巷弄的轎車撞上，身穿黑衣的楊女被撞倒在車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側；趙女因年輕，倒地後隨即起身站到路旁，楊女因疼痛不斷呻吟。
大安警方指出，18日晚上7點52分獲報，復興南路一段與大安路一段116巷口發生車禍，汽車駕駛左姓男子（54歲）沿復興南路一路北往南第1車道行駛，左轉大安路一段116巷時，未注意行人肇事；2名行人手腳擦挫傷，但表示不需送醫，依車禍流程處理，事後依違反道交條例第44條開罰，並吊扣駕照一年。
據了解，該對母女是香港人，近日來台遊玩，已在昨天搭機返回香港；轎車駕駛左男警詢時直言「沒看到有人」，但他態度懇切，允諾願意負責，雙方初步協議談和解，互相交換通訊軟體聯絡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言