5公尺行人地獄！港籍母女過馬路被撞飛 媽媽倒地不斷呻吟

香港籍楊姓女子18日跟女兒一起走在北市大安區復興南路，要過斑馬線時，遭一輛左轉的黑色轎車迎面撞上，2人被撞飛倒地，畫面驚悚，所幸僅手腳擦挫傷，沒有大礙表示不需送醫，事後將跟對方談和解。警方製作車禍筆錄後，對肇事駕駛不停讓行人致受傷，開罰7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照一年。

事發影片曝光，只見楊女（65歲）和女兒趙女（24歲）綠燈穿越斑馬線，短短5公尺的馬路，才走到一半就被左轉欲駛入巷弄的轎車撞上，身穿黑衣的楊女被撞倒在車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在轎車左側；趙女因年輕，倒地後隨即起身站到路旁，楊女因疼痛不斷呻吟。

大安警方指出，18日晚上7點52分獲報，復興南路一段與大安路一段116巷口發生車禍，汽車駕駛左姓男子（54歲）沿復興南路一路北往南第1車道行駛，左轉大安路一段116巷時，未注意行人肇事；2名行人手腳擦挫傷，但表示不需送醫，依車禍流程處理，事後依違反道交條例第44條開罰，並吊扣駕照一年。