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台中女領100萬裝修電梯？警2度勸說 攔下虛擬貨幣詐騙

中央社／ 台中20日電

李姓女子日前到台中某銀行提領新台幣100萬元，行員認為有異報警仍讓她提領成功，當天下午李女家屬再次報案，警方到她家中勸說，她才坦承要投資虛擬貨幣，在警方耐心勸說下成功阻詐。

台中市警察局第五分局今天表示，文昌派出所巡佐張裕隆、警員林思妤，於14日上午接獲國泰世華銀行崇德分行賴姓行員通報指出，李女到銀行提款疑遭詐騙，請警方到場協助。

警方到場關心時，李女向員警表示，因女兒家中電梯要裝修，欲提領工程款100萬元。警方接續詢問工程公司、裝修細節及相關聯繫紀錄，李女卻不願提供，且堅稱家人知悉取錢用途，執意領款後開車離去。

當天下午1時，李女的丈夫卻向警方報案請求協助，員警再次前往李女家中關懷，在警方與李女的丈夫及女兒不斷勸說下，李女才卸下心防。她表示，因網友建議可投資虛擬貨幣，她才到銀行提領現金準備交付給對方。

警方拿出網路案例，並解釋這是常見的「虛擬貨幣投資」詐騙手法，李女才意識到自己落入詐騙陷阱。經員警及時介入及解釋下，李女尚未將所提領的100萬元交付給詐騙集團成功阻詐，讓李女及家屬對警方的協助表示感謝。

虛擬貨幣 詐騙集團

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