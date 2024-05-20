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8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

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寄5張金融卡就換5萬元？ 網一看搖頭：詐騙集團手法！小心收傳票

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友相信陌生人的指示，寄出5張金融卡來換取5萬元。圖／聯合報系資料照片
一名網友相信陌生人的指示，寄出5張金融卡來換取5萬元。圖／聯合報系資料照片

詐騙集團利用人心，巧奪受害人的財產，民眾除了要防止被騙，也要注意別成了幫兇共犯。日前有位網友發文表示，有陌生人請他寄自己的5張金融卡、收款帳戶、身份證資料，且聲稱「如果按照這些操作，就會給你5萬元」，後來他相信對方，將金融卡全寄過去。文章曝光後，許多人驚呼「趕快去報警吧！」

一名網友在臉書社團「靠北7-11」發文提問，有一名陌生人告訴他「把提款卡寄給我，我就拿5萬塊給你」，而且對方保證絕對合法，最後原PO就相信他，把5張提款卡寄出去了，事後他擔憂發問「這種應該不會卡到刑事案件吧？對方還傳物品保管契約書給我證明是合法公司，我本來想說寄一張就好對方要求我5張全寄才要受理，所以我只好5張提款卡全寄了」，原PO另外附上了一張他用超商寄貨的證明。

文章曝光後，網友們回應「認真說，看你上面的時間剛寄出去，詐騙集團應該還沒收到卡片，趕快打給你那5間銀行的客服，掛失掉這5張卡片，一間都不能少」、「我查了你的寄件單號，今明就可能到貨了，建議你帶警察到取件的7-11蹲點抓人」、「為什麼到現在還有人會信這個」、「可能需要先到警局備案，如果沒有及時處理，大概會變警示帳戶、收到法院傳票，你可能需要先到警局備案」、「你有3個步驟可以挽回，第1是先到警局備案；第2是包裹寄出後須1至3的工作天，趁還沒到貨先連絡物流中心客服，跟他們說明事由；第3是所有卡片立馬掛遺失、證件全部重辦，當然包裹如果到貨且被領走，恭喜你！等法院傳票吧」。

7-11 詐騙集團

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