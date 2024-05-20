苗縣小貨車逆向自撞翻覆 路邊2車遭波及…駕駛輕傷

苗栗縣苑裡鎮130縣道今天中午發生小貨車逆向失控撞擊路旁車輛後翻覆事故，警方指出，小貨車67歲邱姓駕駛酒測值為0，多處擦挫傷送醫，幸無生命危險，肇事原因待調查釐清。

苗栗縣警察局通霄分局指出，苑裡分駐所今天中午11時30分許接獲報案，苑裡鎮中正122之2號前發生交通事故，現場為67歲邱姓男子駕駛自小貨車沿130縣道東往西方向直行，不明原因逆向駛入對向車道，連續碰撞停放路旁2部自小客車後側翻。

根據附近監視器畫面顯示，多部行經車輛發現前方小貨車逆向迎面而來，紛紛緊急靠左避讓，而小貨車駕駛肇事後，全身多處擦挫傷，意識清楚，由消防隊協助送醫。

警方表示，邱姓駕駛的酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清；同時呼籲民眾駕駛車輛，務必注意自身身體、精神狀況，並遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全。