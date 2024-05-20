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影／鶯歌BMW搶快進車道 七旬男被聯結車撞倒差點輾過

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市鶯歌區今天上午1名70歲男子騎機車被聯結車撞倒，幸運摔在車輪邊沒被輾過。監視器畫面則顯示，疑因1輛BMW轎車從路旁起步，直接插到聯結車前方，男子又想穿越2輛車之間通過才被撞倒，機車卡在聯結車頭底下，十分驚險。

據了解，41歲簡姓司機駕駛聯結車從嘉義出發準備前往新北市樹林，上午10時許行經鶯歌區文化路遇到紅燈停下。根據監視器畫面，綠燈之後車輛依序前行，大型車因起步較慢，前車已駛離，逐漸加大與聯結車之間車距。

這時70歲潘姓男子騎機車，沿著聯結車右側路肩直行，前方有1輛BMW轎車原本停在路邊，疑因搶快向左插到聯結車前方匯入車道之際，男子的機車想要穿越聯結車和BMW轎車之間，結果騎到聯結車右前方被撞倒，機車卡在聯結車頭底下被推行。

幸好男子摔在聯結車前輪旁，沒被輾過，僅手腳擦挫輕傷，救護車趕抵將他送往三峽恩主公醫院包紮檢查，暫無大礙。詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

新北市鶯歌區今天上午有1輛機車被聯結車撞倒推行，騎士70歲男幸運摔在車輪邊沒被輾過，十分驚險。記者林昭彰／翻攝
新北市鶯歌區今天上午有1輛機車被聯結車撞倒推行，騎士70歲男幸運摔在車輪邊沒被輾過，十分驚險。記者林昭彰／翻攝
新北市鶯歌區今天上午有1輛機車被聯結車撞倒推行，70歲騎士幸運摔在車輪邊沒被輾過，十分驚險。記者林昭彰／翻攝
新北市鶯歌區今天上午有1輛機車被聯結車撞倒推行，70歲騎士幸運摔在車輪邊沒被輾過，十分驚險。記者林昭彰／翻攝
新北市鶯歌區今天上午發生驚險車禍，監視器拍到疑因BMW轎車從路旁起步，直接插到聯結車前方，騎士機車又想穿越2輛車之間才被撞倒，幸好人摔在車輪邊沒被輾過。圖／翻攝記者爆料網
新北市鶯歌區今天上午發生驚險車禍，監視器拍到疑因BMW轎車從路旁起步，直接插到聯結車前方，騎士機車又想穿越2輛車之間才被撞倒，幸好人摔在車輪邊沒被輾過。圖／翻攝記者爆料網
新北市鶯歌區今天上午發生驚險車禍，監視器拍到疑因BMW轎車從路旁起步，直接插到聯結車前方，騎士又想穿越2輛車之間才被撞倒，幸好人摔在車輪邊沒被輾過。記者林昭彰／翻攝
新北市鶯歌區今天上午發生驚險車禍，監視器拍到疑因BMW轎車從路旁起步，直接插到聯結車前方，騎士又想穿越2輛車之間才被撞倒，幸好人摔在車輪邊沒被輾過。記者林昭彰／翻攝

BMW 機車騎士 監視器 車禍

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