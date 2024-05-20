影／鶯歌BMW搶快進車道 七旬男被聯結車撞倒差點輾過
新北市鶯歌區今天上午1名70歲男子騎機車被聯結車撞倒，幸運摔在車輪邊沒被輾過。監視器畫面則顯示，疑因1輛BMW轎車從路旁起步，直接插到聯結車前方，男子又想穿越2輛車之間通過才被撞倒，機車卡在聯結車頭底下，十分驚險。
據了解，41歲簡姓司機駕駛聯結車從嘉義出發準備前往新北市樹林，上午10時許行經鶯歌區文化路遇到紅燈停下。根據監視器畫面，綠燈之後車輛依序前行，大型車因起步較慢，前車已駛離，逐漸加大與聯結車之間車距。
這時70歲潘姓男子騎機車，沿著聯結車右側路肩直行，前方有1輛BMW轎車原本停在路邊，疑因搶快向左插到聯結車前方匯入車道之際，男子的機車想要穿越聯結車和BMW轎車之間，結果騎到聯結車右前方被撞倒，機車卡在聯結車頭底下被推行。
幸好男子摔在聯結車前輪旁，沒被輾過，僅手腳擦挫輕傷，救護車趕抵將他送往三峽恩主公醫院包紮檢查，暫無大礙。詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言