通訊全斷也行！高雄特搜隊 全國首支通過中、重型認證隊伍

高雄消防局表示，高雄特搜隊今天成為全國唯一通過國家搜救能力分級認證（NAP）中型及重型隊伍，同時是國內第一支以低軌衛星通訊應用災害現場搜救隊，未來持續肩負國內外搜救重任。

高雄市消防局發布新聞稿指出，高雄特搜隊繼去年5月通過「NAP」中型搜救隊伍認證後，隊員日前結合義消、醫護人員、土木技師等外部專家，參與「NAP」重型搜救隊36小時不間斷模擬演驗，面臨100多項情境測驗，考驗人員體力與意志力及應對自然災害能力。

測驗涵蓋多個搜救領域，有建築物倒塌常用各項支撐、水泥破壞、繩索應用、金屬切割、醫療處置、犬隻及科技搜索等技術，還有科技救災無人機廣域搜索、360度環景智慧聯網通訊及生命探測器搜索等。

其中一項關卡為模擬國內外大型災害，若通訊全部中斷時，搜救隊能否有足夠能力建立通訊設備。對此，高市特搜展示無人機搜索和低軌衛星通訊能力應處。

消防局指出，人員透過無人機搜索系統和低軌衛星通訊傳遞即時監測，快速精準地定位災區，提高搜救行動效率和成功率，展現精湛搜救技術與功力。

高市特搜在這次測驗創下多項紀錄，為國內第一支1年內由中型挑戰重型成功隊伍，參測人數及規模最大，同時也是南台灣第1支通過認證的重型救援隊。

消防局長王志平表示，通過重型認證不僅是高雄特搜隊的成就與驕傲，更是守護人民使命與責任。未來不僅保護國內地區，更可前進國外，發揮人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。