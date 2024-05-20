深夜翻機車置物箱...高雄男偷鍍金項鍊被逮 更慘後果在後頭
陳姓男子前天深夜11時許在高雄市新興區開封路鬼鬼祟祟，翻找停在停車格的機車置物箱，巡邏警網撞見，發現陳身上有條價值約2000元的鍍金項鍊，陳裝傻不說在哪裡偷的，警方將他逮捕，查出他有數十頁類似竊行，因所犯屬民生竊盜，且有反覆實施之虞、居無定所，經檢察官聲押獲准。
新興警分局中正派出所警網前天深夜11時許巡邏經過開封路時，見陳姓男子（47歲）鬼鬼祟祟地翻動停放在停車格的機車置物箱，於是趨前盤查。
警方問陳為何到處亂翻他人機車，陳說不出所以然，後在其身上發現一條價值約2000元的鍍金項鍊，陳聲稱當晚6點多翻找他人機車搜刮而來，警方追問地點，陳就是不說，於是將他帶回查辦。
警方清查陳男身分，發現他有數10頁翻找機車置物箱行竊的犯行，是高雄市慣竊，依竊盜現行犯移送高雄地檢署；檢察官認陳所犯為民生竊盜案件，有反覆實施之虞，且陳居無定所，依竊盜罪向法院聲請羈押獲准。
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