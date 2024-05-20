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殺人未遂犯脫逃 監視器曝未進火車站…可能仍在基隆

中央社／ 基隆20日電

39歲簡姓男子涉犯殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，昨天從基隆某醫院脫逃後走向基隆火車站，警方調閱站內監視器，初步未見簡男進站，不排除簡男仍在基隆，正擴大範圍清查。

基隆市警察局今天公布簡男逃脫後步行在基金一路畫面，另根據網友上傳臉書社團監視器畫面顯示，簡男昨天上午10時48分，步行至31橋旁中山一路人行道，身著白上衣、長袖方格紋襯衫和黑長褲，與刑事局公布的「重要緊急查緝專案」穿著相同。

由於再往前步行約10分鐘腳程即為基隆火車站南站，經警方調閱火車站內監視器畫面後，初步未見簡男進站，不排除簡男仍在基隆市，警方現正擴大範圍清查。

醫院表示，簡男3月住進醫院後都有配合院方治療，與其他病友互動也正常，住院期間也未出現攻擊傾向或行為，病情相對穩定，因此簡男接受治療過程與其他病友相同，並未特別約束。

院方指出，簡男昨天趁工作人員一時未注意從吸菸區脫逃，由於簡男住院僅2個月，通常這類病人會想返回生活圈，院方需要更多時間向病人說明，目前尚無法掌握簡男脫逃原因，事件發生後，院方根據標準作業程序通報警方，目前靜待檢警進一步指示。

法院判決指出，簡男於民國112年1月23日晚間在台北市區手持玻璃酒瓶，尾隨1名民眾並趁其不備，以玻璃酒瓶攻擊民眾的頭頸部，民眾逃往路旁騎樓求救，經路人出面制止，簡男才停手。受害民眾頭頸部及全身多處受傷、多根手指伸肌腱斷裂。

一審台北地方法院審理後，審酌簡男因罹患思覺失調症，卻缺乏病識感，未曾接受完整精神治療以減緩病情，致產生幻聽，攻擊路人，依殺人未遂罪判處有期徒刑3年，應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。案件因未上訴而確定，後續交由台北地檢署執行。

根據刑事局官網「重要緊急查緝專案」資料，簡男所犯罪行為殺人未遂，且具有攻擊性，提醒員警查緝時要注意安全。

罹患思覺失調症的簡姓男子犯殺人未遂罪，入獄前住進基隆一家精神醫院監護。簡男今天不見蹤影，基隆警方接獲報案後通報台北地檢署，追查行蹤。記者邱瑞杰／攝影
罹患思覺失調症的簡姓男子犯殺人未遂罪，入獄前住進基隆一家精神醫院監護。簡男今天不見蹤影，基隆警方接獲報案後通報台北地檢署，追查行蹤。記者邱瑞杰／攝影

基隆 火車站 監視器

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