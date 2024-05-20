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影／驚險一幕 彰化飼料車失控撞民宅
李姓司機駕駛飼料車，今天下午1時10分行經彰化縣芬園鄉彰南路4段102號附近時，失控側撞進民宅騎樓，撞毀1輛汽車及2機車，腳卡在駕駛座，經消防人員花費近半小時才將他救出，他意識清醒，當時有2輛機車逃過一劫，肇事原因由警方調查中。
警方調查，李姓司機駕駛飼料車，由芬園鄉彰南路往市區方向行駛，今天下午1時10分許，行經芬園鄉彰南路4段102號時，疑似因閃避車輛，才通過路口，突然偏向對向車道，先是一輛機車避過，飼料車就直撞衝進民宅，撞毀停在騎樓的一輛轎車及兩輛機車才打住。
李姓司機則卡在車內，無法動彈，消防局據報後，芬園消防分隊立即出動搶救，由於李姓司機意識清醒，搶救人員立即使用油壓破壞器材協助脫困，李左腳封閉性骨折，救護人員給予長背板固定等適當處置，由救護車送往彰化基督教醫院。
這件車禍，除飼料車外，並有一輛轎車及兩輛機車損毀，肇事原因由警方調查中。
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