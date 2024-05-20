聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／抓到！一中商圈開走沒熄火賓士載走童 賊彰化落網
台中市陳姓女子在昨天上午駕駛賓士車前往一中商圈，陳女將讀國小五年級的兒子留在車內，轎車沒有熄火，未料一名穿黑衣的歹徒發現後，不顧陳女兒子仍在車內，隨即將轎車開走，行駛約百餘公尺後，再將男童拉下車，隨後駛離，警方獲報後，擴大調閱監視器，發現歹徒已將車牌拔除，據查，涉案的廖姓男子已在今天下午1時許在彰化伸港落網。
經查，陳姓女子在昨天上午11時許，駕駛賓士車載讀國小五年級的兒子，前往一中商區附近，但陳女未將轎車熄火，也獨留兒子在車內，但陳女要取車時，發現轎車不翼而飛，以為轎車遭到拖吊，因此向警方詢問。
警方協助向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，調閱相關監視器影像，發現一名身著黑衣男子，騎乘腳踏車路過該車，在車輛周遭短暫觀望後，試開車門發現可以開啟，隨即上車。
歹徒疑發現男童坐於後座，即口頭要求男童下車，但男童未有反應，歹徒怕事蹟敗露急忙將車開走，行駛約百餘公尺後，至一處無人之處，才停車將男童拉下車，繼續駕車逃逸。
男童下車後向一路過民眾尋求協助，由民眾將男童載至鄰近合作派出所報案；目前陳女與男童已至派出所完成筆錄製作平安返家，第二分局在確認車輛遭竊後，立即通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝歹徒及被盜車輛，，歹徒疑在過程中將車牌拔除，警方擴大調閱監視器後，今天下午在彰化伸港逮捕廖姓竊嫌，全案依法偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言