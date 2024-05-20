快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／抓到！一中商圈開走沒熄火賓士載走童 賊彰化落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子在昨天上午駕駛賓士車前往一中商圈，陳女將讀國小五年級的兒子留在車內，轎車沒有熄火，未料一名穿黑衣的歹徒發現後，不顧陳女兒子仍在車內，隨即將轎車開走，行駛約百餘公尺後，再將男童拉下車，隨後駛離，警方獲報後，擴大調閱監視器，發現歹徒已將車牌拔除，據查，涉案的廖姓男子已在今天下午1時許在彰化伸港落網。

經查，陳姓女子在昨天上午11時許，駕駛賓士車載讀國小五年級的兒子，前往一中商區附近，但陳女未將轎車熄火，也獨留兒子在車內，但陳女要取車時，發現轎車不翼而飛，以為轎車遭到拖吊，因此向警方詢問。

警方協助向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，調閱相關監視器影像，發現一名身著黑衣男子，騎乘腳踏車路過該車，在車輛周遭短暫觀望後，試開車門發現可以開啟，隨即上車。

歹徒疑發現男童坐於後座，即口頭要求男童下車，但男童未有反應，歹徒怕事蹟敗露急忙將車開走，行駛約百餘公尺後，至一處無人之處，才停車將男童拉下車，繼續駕車逃逸。

男童下車後向一路過民眾尋求協助，由民眾將男童載至鄰近合作派出所報案；目前陳女與男童已至派出所完成筆錄製作平安返家，第二分局在確認車輛遭竊後，立即通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝歹徒及被盜車輛，，歹徒疑在過程中將車牌拔除，警方擴大調閱監視器後，今天下午在彰化伸港逮捕廖姓竊嫌，全案依法偵辦。

台中市陳姓女子昨天開賓士車（紅圈）載讀小五的兒子，前往一中商圈時，轎車沒熄火、兒子在車內，廖男發現後，不顧陳女兒子在車內，將車開走，今天下午在彰化落網。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子昨天開賓士車（紅圈）載讀小五的兒子，前往一中商圈時，轎車沒熄火、兒子在車內，廖男發現後，不顧陳女兒子在車內，將車開走，今天下午在彰化落網。記者陳宏睿／翻攝

監視器

延伸閱讀

台中媽獨留兒在車上未熄火 車被開走小孩遭丟包

影／台中賓士媽太大意了...車沒熄火國小兒被歹徒載走

影／通緝男闖台中民宅行竊 開走Lexus用膠帶把77黏成22

欠車貸63萬未還搶車！37歲男把車從五股開到信義區落網 警帶回調查釐清

相關新聞

太恐怖了！樹林男騎機車突感右膝灼熱 赫見車頭起火燃燒

新北市1名魏姓男子，昨晚騎機車行經樹林區工興街時，突然感到右膝灼熱，低頭赫然看見火苗，且火勢迅速擴大，趕緊停到路邊求助，...

影／抓到！一中商圈開走沒熄火賓士載走童 賊彰化落網

台中市陳姓女子在昨天上午駕駛賓士車前往一中商圈，陳女將讀國小五年級的兒子留在車內，轎車沒有熄火，未料一名穿黑衣的歹徒發現...

輕熟女住6天逢甲商圈知名酒店 今陳屍房內警找夫釐清

台中市西屯區福星路一間知名酒店在今天上午11時許，傳出有一名女房客在房間內無生命跡象，消防隊獲報到場時，女子已明顯死亡，...

淡水怪叔叔攻擊年輕女遊客 警方迅速逮人強制送醫

新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊事件，警方獲報迅速逮捕49歲嫌犯，當時他仍情緒激動難以溝通，交由...

台2線女子開車起步後 與對向砂石車對撞 車頭毀人受困

黃姓女子開車從台2線路旁起步後，疑駛入對向車道，並與對向林姓男子駕駛的曳引砂石車對撞後，黃女的轎車車頭嚴重毀損，黃女受困...

影／2天線插車頂？ 台中警車斥資139萬添新型警示燈

台中市警局交通大隊為提昇交通事故處理效率，確保執勤安全，效法國道警察在警車使用的「升降式LED桿式輔助燈」，由後勤組研發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。