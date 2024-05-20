聽新聞
test
0:00 / 0:00
輕熟女住6天逢甲商圈知名酒店 今陳屍房內警找夫釐清
台中市西屯區福星路一間知名酒店在今天上午11時許，傳出有一名女房客在房間內無生命跡象，消防隊獲報到場時，女子已明顯死亡，沒有送醫，警方查出死者是30歲的沈姓女子，從15日即入住酒店，預定今天退房，不過因沈女遲遲沒有退房，酒店人員進入房間察看，才發現女子已身亡，目前全案警方將聯絡死者家屬，釐清死因。
據查，第六警分局西屯所在今天上午11時許獲報，有女子在西屯區福星路一間知名酒店身亡，警方到場調查，年約30歲的沈女躺在房間床上，無明顯外傷，房間內擺設整齊，無外力破壞打鬥痕跡，現場也未發現沈女有留下隻字片語，全案今將報請檢察官釐清。
經查，沈女是台南人，已婚，丈夫透露，妻子受到情緒問題所困擾，是否與死因有關，警方已聯絡沈女丈夫，配合認屍、相驗，釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言