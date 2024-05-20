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輕熟女住6天逢甲商圈知名酒店 今陳屍房內警找夫釐清

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區福星路一間知名酒店在今天上午11時許，傳出有一名女房客在房間內無生命跡象，消防隊獲報到場時，女子已明顯死亡，沒有送醫，警方查出死者是30歲的沈姓女子，從15日即入住酒店，預定今天退房，不過因沈女遲遲沒有退房，酒店人員進入房間察看，才發現女子已身亡，目前全案警方將聯絡死者家屬，釐清死因。

據查，第六警分局西屯所在今天上午11時許獲報，有女子在西屯區福星路一間知名酒店身亡，警方到場調查，年約30歲的沈女躺在房間床上，無明顯外傷，房間內擺設整齊，無外力破壞打鬥痕跡，現場也未發現沈女有留下隻字片語，全案今將報請檢察官釐清。

經查，沈女是台南人，已婚，丈夫透露，妻子受到情緒問題所困擾，是否與死因有關，警方已聯絡沈女丈夫，配合認屍、相驗，釐清死因。

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台中市逢甲商圈一間知名酒店在今天傳出有女房客陳屍房間內，警方到場調查死因。圖／讀者提供
台中市逢甲商圈一間知名酒店在今天傳出有女房客陳屍房間內，警方到場調查死因。圖／讀者提供

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