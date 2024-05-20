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淡水怪叔叔攻擊年輕女遊客 警方迅速逮人強制送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊事件，警方獲報迅速逮捕49歲嫌犯，當時他仍情緒激動難以溝通，交由救護車強制送醫。被害女遊客事後已驗傷，傷勢輕微暫不提告

被害人男友事後上網貼文描述過程，2人昨天利用星期日到淡水遊玩，下午5時許打算買冷凍阿給回家吃，1前1後走在真理街上坡路段，男友先發現1個中年怪人突然亂吼亂叫迎面而來，擦身而過卻聽見後方女友大喊求救。

他一轉身，看見女友嚇哭躲進路旁騎樓，訴說怪人抬腿踹她手臂，還作勢要繼續打人。男友對著小碎步逃離的怪人大喊：「不要跑！」並馬上撥打110報案。

不到5分鐘2名警員趕抵了解狀況，男友剛好看見怪人出現在巷口，警方馬上衝過去逮人，當時因女友傷勢輕微，婉拒就醫先行離去，事後已驗傷，尚未決定是否提告。

警方表示當時嫌犯情緒不穩難以溝通，先予保護管束再通報消防局派救護車強制送醫，後續調閱相關資料，若被害人提告將依法受理。

新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊，警方迅速趕抵向情侶詢問發生經過，立刻逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊，警方迅速趕抵向情侶詢問發生經過，立刻逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊，警方迅速趕抵逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊，警方迅速趕抵逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊，警方迅速逮人，嫌犯情緒不穩難以溝通，救護人員準備將他強制送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區真理街，昨天下午發生年輕女遊客遭陌生男子攻擊，警方迅速逮人，嫌犯情緒不穩難以溝通，救護人員準備將他強制送醫。記者林昭彰／翻攝

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