台2線女子開車起步後 與對向砂石車對撞 車頭毀人受困

黃姓女子開車從台2線路旁起步後，疑駛入對向車道，並與對向林姓男子駕駛的曳引砂石車對撞後，黃女的轎車車頭嚴重毀損，黃女受困駕駛座。消防人員到場後，給予頸圈固定並協助脫困後送醫；李男未受傷。警方到場處理並疏導交通，2人酒測值均為０，肇事原因待警方調查釐清。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點多接獲報案， 新北市貢寮區台2線指標88公里處發生車禍，有人受困車內，調派瑞芳分隊共4車9人前往救護。

消防人員到場後，發現現場為砂石車與轎車發生車禍，40多歲林男無礙，年約60歲黃女受困車內，意識清醒，雙腳骨折，肢體擦傷，給予頸圈固定後協助脫困，送往基隆長庚醫院急救。

據了解，黃女從路旁開車起步往宜蘭方向行駛，不慎駛入對向車道，轎車的左前車頭和砂石車的左前車頭對撞後，轎車車頭嚴重受損，並在道路轉向。兩車分別停在台2線兩側，警方到場處理，並引導雙向車輛輪流從道路中央通行。