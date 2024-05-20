聽新聞
test
0:00 / 0:00
台2線女子開車起步後 與對向砂石車對撞 車頭毀人受困
黃姓女子開車從台2線路旁起步後，疑駛入對向車道，並與對向林姓男子駕駛的曳引砂石車對撞後，黃女的轎車車頭嚴重毀損，黃女受困駕駛座。消防人員到場後，給予頸圈固定並協助脫困後送醫；李男未受傷。警方到場處理並疏導交通，2人酒測值均為０，肇事原因待警方調查釐清。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點多接獲報案， 新北市貢寮區台2線指標88公里處發生車禍，有人受困車內，調派瑞芳分隊共4車9人前往救護。
消防人員到場後，發現現場為砂石車與轎車發生車禍，40多歲林男無礙，年約60歲黃女受困車內，意識清醒，雙腳骨折，肢體擦傷，給予頸圈固定後協助脫困，送往基隆長庚醫院急救。
據了解，黃女從路旁開車起步往宜蘭方向行駛，不慎駛入對向車道，轎車的左前車頭和砂石車的左前車頭對撞後，轎車車頭嚴重受損，並在道路轉向。兩車分別停在台2線兩側，警方到場處理，並引導雙向車輛輪流從道路中央通行。
公路局北區養護工程分局基隆工務段人員及拖吊車，在10點5分左右抵達現場，將事故車輛拖離現場，並清理路面油漬及散落物後，警方解除交通管制，恢復正常通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言