台中德州撲克職業賭場試營運3天就被查獲 3人送辦

台中市警察局第四分局今天宣布破獲職業賭場案，發現業者大膽以「德州撲克揪團揪咖」在通訊網站張貼訊息攬客，試營運3天即遭查獲，場主、荷官及員工共3人移送法辦。

警方指出，在全國同步查緝賭博專案行動期間，發現有不法業者大膽以「德州撲克揪團揪咖」等攬客訊息張貼在臉書（Facebook）、IG等通訊軟體，標榜專車接送、美女荷官為噱頭，並在現場提供現金兌換籌碼的方式進行賭博，藉此吸引賭客上門。

警方掌握相關情資後前往南屯區大墩七街現地勘查，發現這個賭場隱身在民宅中，以1樓手機通訊行作為掩護，企圖規避警方查緝。

經確認賭場經營模式及營運地點後，大批警力於夜間主動出擊，警方表示，在2樓當場查獲賭場蕭姓場主、林姓荷官及徐姓員工3人，並帶回賭客4名，查扣賭資新台幣1萬1000元、籌碼面額2萬5000元、手機及監視器等證物。

賭客面對員警訊問時都異口同聲表示是首次參與，因從社交通訊網站看到招攬賭客訊息，且只要約定集合時間、地點後，對方就會派遣車輛接送十分便利。警方表示，賭場試營運僅短短3天就被查獲，全案主要犯嫌依違反刑法賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法逕行裁處。